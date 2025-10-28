Γάζα: Η Χαμάς λέει ότι θα παραδώσει σήμερα τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου 

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ την Τρίτη, στις 18:00 GMT (20:00 ώρα Ελλάδας), τη σορό ενός αγνοούμενου ομήρου που βρέθηκε σε σήραγγα στη Γάζα, μετά τις κατηγορίες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η τρομοκρατική οργάνωση παραβίασε την εκεχειρία παραδίδοντας λάθος λείψανα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως τα λείψανα που παραδόθηκαν τη Δευτέρα ανήκαν σε έναν όμηρο του οποίου η σορός είχε ήδη ανακτηθεί, και όχι σε έναν από τους 13 που παραμένουν αγνοούμενοι. Προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει στην παραβίαση.

Τρεις αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη ασφαλείας που συγκάλεσε ο Νετανιάχου ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον έλεγχό του σε περισσότερες περιοχές της Γάζας.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι ο Νετανιάχου αναζητεί προσχήματα για να αποσυρθεί από τις δεσμεύσεις του Ισραήλ.

Βίντεο από τη Γάζα έδειξε εκσκαφείς να σκάβουν βαθιά στο αμμώδες έδαφος.

Το Ισραήλ μιλά για «σκηνοθετημένη ανάκτηση»

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας στον διετή πόλεμο, η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους, ενώ το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του και σταμάτησε τις επιθέσεις.

Η Χαμάς είχε επίσης δεσμευτεί να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων, όμως δηλώνει ότι η ανάκτησή τους απαιτεί χρόνο λόγω των συνθηκών στη Γάζα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η τρομοκρατική οργάνωση γνωρίζει πού βρίσκονται οι περισσότεροι.

Το ζήτημα αποτελεί πλέον βασικό σημείο έντασης στην κατάπαυση του πυρός, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί στενά.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκαν στον Οφίρ Τζαρφατί, ο οποίος σκοτώθηκε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και του οποίου η σορός είχε ήδη εντοπιστεί νωρίτερα.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι άνδρες της Χαμάς τοποθέτησαν τα λείψανα του Τζαρφατί σε σημείο ανασκαφής, κάλεσαν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού και προσποιήθηκαν ότι εντοπίστηκε όμηρος, για να δημιουργήσουν «λανθασμένη εντύπωση».

Βίντεο 14 λεπτών που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός δείχνει τρεις άνδρες να θάβουν μια λευκή σακούλα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την εκδοχή του Ισραήλ. Η Χαμάς και ο Ερυθρός Σταυρός δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος της Χαμάς ανέφερε ότι η εύρεση όλων των σορών είναι δύσκολη λόγω της καταστροφής και της έλλειψης εξοπλισμού, αλλά η τρομοκρατική οργάνωση «θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσει τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό».

Ισραηλινοί υπουργοί ζητούν σκληρή απάντηση κατά της Χαμάς

Οι υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Ασφάλειας, Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ζήτησαν από τον Νετανιάχου αυστηρή απάντηση κατά της Χαμάς. Ωστόσο, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, οποιαδήποτε κίνηση θα χρειαστεί προηγουμένως έγκριση από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την επιστροφή των σορών τις επόμενες 48 ώρες. Δύο ισραηλινές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι μόνο οι σοροί τριών ομήρων παραμένουν εκτός ελέγχου της Χαμάς.

Επιτάχυνση ερευνών

Οι έρευνες για τον εντοπισμό σορών εντάθηκαν μετά την άφιξη βαρέων μηχανημάτων από την Αίγυπτο. Μπουλντόζες εργάζονταν στο Χαν Γιουνίς και στη Νουσεϊράτ, ενώ τρομοκράτες της Χαμάς παρείχαν προστασία.

Μερικοί σοροί πιστεύεται ότι βρίσκονται σε σήραγγες κάτω από τη Γάζα. Μάρτυρες ανέφεραν εκσκαφές κοντά στην Πόλη Στέγασης Χαμάντ, όπου ομάδες έφτασαν σε φρεάτια σηράγγων. Εικόνες του Reuters έδειξαν τάφρο βάθους περίπου 12 μέτρων, με άνδρες της Χαμάς να ερευνούν ένα τούνελ.