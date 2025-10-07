Γαλλία: Εγκλωβισμένος ο Μακρόν - Κίνδυνος για κυβερνητικό shutdown αν δεν υπάρξει προϋπολογισμός τον Οκτώβριο

Με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο 3,59%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%) και με το δημόσιο χρέος της χώρας να βρίσκεται στα 3,4 τρισ. ευρώ (114% του ΑΕΠ), το πιθανολογούμενο ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση η γαλλική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Υπό κανονικές συνθήκες το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2026 έπρεπε να παρουσιαστεί στο γαλλικό Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια, πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση «το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου». Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 47 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές διαθέτουν προθεσμία 70 ημερών για να εξετάσουν το σχέδιο νόμου για τον Προϋπολογισμό. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν φαίνεται πιθανό να τηρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρουν Γάλλοι αναλυτές, η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον Προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα, έστω και παραιτηθείσα κυβέρνηση δεν αποκλείεται, ιδίως από τη στιγμή που ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο και έχει διαβιβαστεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών.

Προς το παρόν, ωστόσο, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό της ψήφισης ενός ειδικού νόμου ο οποίος θα επιτρέπει την είσπραξη φόρων, καθώς και στο κράτος και στην Κοινωνική Ασφάλιση να συνεχίσουν να δανείζονται, έως ότου εγκριθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.

Reuters: Γιατί η παραίτηση της γαλλικής κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό του 2026

Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί γίνεται επίσης λίγες μόνο ημέρες προτού η κυβέρνηση υποβάλει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 στο κοινοβούλιο. Κατόπιν τούτου, το Reuters παραθέτει μία ανασκόπηση των πιθανών εξελίξεων.

Πιθανότητα να απαιτηθεί έκτακτη νομοθεσία για τον προϋπολογισμό

Η επιδείνωση της κρίσης θα διαταράξει τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2026, αυξάνοντας την πιθανότητα να απαιτηθεί έκτακτη νομοθεσία για τη διατήρηση της λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η κυβέρνηση έχει προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου για να υποβάλει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, αν και το σύνταγμα επιτρέπει κάποια ευελιξία έως τα μέσα του μήνα.

Ωστόσο, με τόσο λίγο χρόνο για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού και υπουργικού συμβουλίου, είναι όλο και πιο απίθανο η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να καταθέσει το νομοσχέδιο εντός της προθεσμίας.

Σε αυτή την περίπτωση, οι νομοθέτες θα πρέπει να ψηφίσουν έκτακτη νομοθεσία για να εγκρίνουν τις δαπάνες, τη φορολογία και τον δανεισμό από την 1η Ιανουαρίου έως την έγκριση του πλήρους προϋπολογισμού.

Η Γαλλία κατέφυγε σε τέτοια έκτακτα μέτρα τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του τότε πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, ακυρώνοντας τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του για το 2025.

Παράταση των ορίων δαπανών για το 2025 - Εκτός από τις συντάξεις

Αν και ο προσωρινός νόμος θα αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης, όπως αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ, επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στα δημόσια οικονομικά.

Δαπάνες: Η κυβέρνηση μπορεί να εκδώσει διατάγματα για τη μεταφορά των ορίων δαπανών του 2025 στο 2026, παγώνοντας ουσιαστικά τις περισσότερες δαπάνες χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Συντάξεις: Μια σημαντική εξαίρεση αποτελούν οι συντάξεις, οι οποίες αυξάνονται αυτόματα με τον πληθωρισμό, ενδεχομένως προσθέτοντας δισεκατομμύρια σε κόστος.

Φορολογία: Οι υπάρχοντες φόροι μπορούν να συνεχίσουν να εισπράττονται, αλλά οι φορολογικές κλίμακες δεν μπορούν να προσαρμοστούν στον πληθωρισμό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά που σήμερα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος να υπόκεινται σε αυτόν.

Δανεισμός: Ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να συνεχίσουν να εκδίδουν ομόλογα στις κεφαλαιαγορές.

Πώς θα είναι το χρονοδιάγραμμα μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου

Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές – όπως απαιτούν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης – το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση ακόμη και του έκτακτου προϋπολογισμού θα μπορούσε να είναι δίχως συνοχή.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να προηγηθεί τουλάχιστον 20ήμερη προεκλογική εκστρατεία πριν από τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου των εκλογών, ακολουθούμενη από δεύτερο γύρο μια εβδομάδα αργότερα.

Έπειτα από αυτό, οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να οργανωθούν και να αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους.

Αυτό θα άφηνε πολύ λίγο χρόνο τον Δεκέμβριο στο νέο κοινοβούλιο για να ψηφίσει προσωρινά μέτρα για τον προϋπολογισμό πριν από την έναρξη του 2026.