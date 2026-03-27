Γαλλία: Παρά το χαμηλότερο έλλειμμα, ο Λεκορνί αποκλείει διευρυμένα μέτρα για τις αυξημένες τιμές ενέργειας

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απέκλεισε την Παρασκευή το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας προκειμένου να παράσχει ευρεία οικονομική στήριξη για την προστασία των επιχειρήσεων ή των καταναλωτών από την αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Λεκορνί δέχεται πιέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εφαρμόσει μειώσεις στους φόρους καυσίμων και άλλα δαπανηρά μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η γαλλική στατιστική υπηρεσία INSEE ανέφερε νωρίτερα ότι οι στο σύνολο του 2025 καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα 5,1% επί του ΑΕΠ, μειωμένο από το 5,8% του 2024 και καλύτερο από την τελευταία εκτίμηση της κυβέρνησης για 5,4%.

«Έχω δει εδώ και εκεί ότι ορισμένοι λένε ότι υπάρχει ένα απροσδόκητο κέρδος. Δεν υπάρχει απροσδόκητο κέρδος όταν έχεις έλλειμμα 5,1%», δήλωσε ο Λεκορνί σε συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι οποιαδήποτε μέτρα στήριξης πρέπει να στοχεύουν στους τομείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να ανανεώνονται σε μηνιαία βάση, σηματοδοτώντας μια έντονη αντίθεση με τα ριζικά ανώτατα όρια τιμών ενέργειας που επιβάρυναν σοβαρά τα δημόσια οικονομικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο υπουργός Προϋπολογισμού Ντέιβιντ Αμιέλ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι το κόστος των υφιστάμενων μέτρων στήριξης – τα οποία μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί στους αγρότες, τις μεταφορικές εταιρείες και τον αλιευτικό κλάδο – θα αντισταθμιστεί πλήρως από περικοπές δαπανών σε άλλους τομείς.

Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι τα μέτρα στήριξής της περιλαμβάνουν 50 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυσης για τον τομέα των μεταφορών, ποσό που θα ισοδυναμούσε με επιχορήγηση 20 λεπτών του ευρώ για τις μικρές μεταφορικές εταιρείες.

Επίσης, ανακοίνωσε 14 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυσης για τον αγροτικό τομέα και 5 εκατομμύρια για τη γαλλική αλιευτική βιομηχανία.