Γαλλία: Ο Σαρκοζί ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να ασκήσει τη Δευτέρα έφεση κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες εξασφάλισης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη, για τις οποίες καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Αυτό έκανε τον Σαρκοζί τον πρώτο μεταπολεμικό πρόεδρο της Γαλλίας που φυλακίστηκε. Φυλακίστηκε τον Οκτώβριο στη φυλακή La Sante στο Παρίσι και αφέθηκε ελεύθερος τρεις εβδομάδες αργότερα, αφού το δικαστήριο συμφώνησε να τον αποφυλακίσει υπό δικαστική εποπτεία, η οποία περιελάμβανε απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία.

Η καταδίκη του Σαρκοζί ολοκλήρωσε χρόνια νομικών μαχών σχετικά με τις κατηγορίες ότι η επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία του 2007 έλαβε εκατομμύρια σε μετρητά από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του αποθανόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος πάντα αρνήθηκε τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της εκστρατείας του σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Σαρκοζί συνήψε τέτοια συμφωνία με τον Καντάφι, ούτε ότι τα χρήματα που στάλθηκαν από τη Λιβύη έφτασαν στα ταμεία της εκστρατείας του Σαρκοζί, ακόμη και αν η χρονική στιγμή ήταν «συμβατή» και οι διαδρομές που ακολούθησαν τα χρήματα ήταν «πολύ αδιαφανείς».

Ωστόσο, δήλωσαν ότι ο Σαρκοζί ήταν ένοχος ποινικής συνωμοσίας μεταξύ 2005 και 2007, επειδή επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με άτομα στη Λιβύη για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία.

«Ο αγώνας κατά της διαφθοράς δεν είναι απλώς θέμα ακεραιότητας: είναι προϋπόθεση για την προστασία του κράτους δικαίου και τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής δημοκρατίας», δήλωσαν οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα Sherpa, Anticor και Transparency International France σε ανακοίνωση την Παρασκευή.