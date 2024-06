Ένας φιλελεύθερος πρόεδρος με έναν ακροδεξιό πρωθυπουργό απέναντι και δίπλα του θα ήταν συνταγή πολιτικής καταστροφής, αναφέρει το Politico σε δημοσίευμά του, με αφορμή τις επικείμενες εκλογές στη Γαλλία.

Ο φιλελεύθερος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε σύντομα να αναγκαστεί να καλέσει έναν πρωθυπουργό από εχθρικό κόμμα για να ηγηθεί της κυβέρνησης της Γαλλίας - πιθανώς τον Ζορντάν Μπαρντελά από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό.

Οι κεντρώοι του Μακρόν βρίσκονται σε πορεία βαριάς ήττας στις βουλευτικές εκλογές των δύο γύρων της 30ής Ιουνίου και της 7ης Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος θα πρέπει πιθανότατα να στραφεί στην αντιπολίτευση για να σχηματίσει κυβέρνηση υπό την προεδρία του - ένας δύσκολος γάμος που οι Γάλλοι αποκαλούν «συγκατοίκηση». Η θητεία του Μακρόν διαρκεί μέχρι το 2027 και θα χρειαζόταν μια πολύ μεγάλη κρίση για να παραιτηθεί πρόωρα, πράγμα που ο ίδιος έχει αποκλείσει.

Η συγκατοίκηση ωστόσο δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο, καθώς η Γαλλία την έχει ζήσει τρεις φορές στη νεότερη ιστορία της. Οι συντηρητικοί πρωθυπουργοί Ζακ Σιράκ και Εντουάρ Μπαλαντούρ συνεργάστηκαν με τον σοσιαλιστή πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ενώ ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Λιονέλ Ζοσπέν συμβίωσε με τον Σιράκ ως πρόεδρος από το 1997 έως το 2002.

Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα προηγούμενα πολιτικά ζευγάρια ανήκαν σε αυτό που αποκαλείται πολιτικό mainstream, γεγονός που ευνοούσε τη συνεργασία. Τώρα, ένας πρωθυπουργός προερχόμενος από τα πολιτικά άκρα θα έσπρωχνε τη Γαλλία σε αχαρτογράφητα νερά, αναφέρει το Politico.

Η προοπτική αυτή σημάνει ήδη συναγερμό στην ΕΕ και όχι μόνο. Άλλες χώρες της ΕΕ φοβούνται καταστροφικές συνέπειες για το κύρος της Γαλλίας ως παγκόσμιας στρατηγικής δύναμης και βασικού μέλους της ΕΕ - με τις Βρυξέλλες να χάνουν ένα από τα λίγα εναπομείναντα μέλη της Ένωσης που μπορούν να ηγηθούν με κύρος στη διεθνή σκηνή σε θέματα που επεκτείνονται από τη βιομηχανική πολιτική έως την άμυνα. Οι προσπάθειες να συγκρατηθεί το υψηλό χρέος της χώρας ή να ενισχυθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία, επίσης, θα γίνουν δυσκολότερες αν μια ακροδεξιά κυβέρνηση συγκρούεται για την πρωτοκαθεδρία με τον Μακρόν.

What if Macron is enemies with his next prime minister?https://t.co/e1Eh4EYVpu