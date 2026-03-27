Γαλλία: Χαμηλότερο από το αναμενόμενο το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας για το 2025

Η Γαλλία μείωσε το δημοσιονομικό έλλειμμα του δημόσιου τομέα περισσότερο από το αναμενόμενο πέρυσι, καθώς η οικονομική ανάπτυξη ξεπέρασε τις προβλέψεις, όπως έδειξαν επίσημα στοιχεία την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Reuters, η στατιστική υπηρεσία INSEE ανέφερε ότι οι δημόσιοι λογαριασμοί του 2025 παρουσίασαν δημοσιονομικό έλλειμμα 5,1% του ΑΕΠ, μειωμένο από 5,8% το 2024 και καλύτερο από την τελευταία εκτίμηση της κυβέρνησης για 5,4%.

Η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει το έλλειμμα φέτος στο 5,0% στο πλαίσιο των σχεδίων της να επαναφέρει το έλλειμμα εντός του ανώτατου ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 3% έως το 2029.

Η INSEE ανέφερε επίσης ότι το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανήλθε στο 115,6% του ΑΕΠ το 2025, σε σύγκριση με 112,6% το 2024 και την πρόβλεψη της κυβέρνησης για 115,9% το 2025.