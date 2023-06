Γαλλία: Νεκρός 19χρονος διαδηλωτής - Πήδηξε από κτίριο

Ένας 19χρονος που βρισκόταν στη στέγη ενός καταστήματος Lidl στο Petit-Quevilly το βράδυ της Πέμπτης (29/6) έπεσε από ύψος 5 μέτρων, ενώ το κατάστημα έγινε στόχος ταραχών, καθώς μαίνονται τα επεισόδια στη Γαλλία για τον θάνατο του 17χρονου Νοέλ από σφαίρα αστυνομικού.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρουέν και κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν αφήνει ελπίδες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ένας νεαρός άνδρας πέθανε σήμερα το απόγευμα αφού έπεσε από μια στέγη στην οποία είχε ανέβει μαζί με έναν άλλο νεαρό άνδρα», είπε στο RTL ο εισαγγελέας της Ρουέν.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.

Θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (..) που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή» θα ακυρωθούν.

Οι αποφάσεις αποτελούν μέρος των μέτρων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε το μεσημέρι στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του προέδρου Μακρόν.

Η κηδεία του Ναέλ, ο θάνατος του οποίου από πυρά αστυνομικού την Τρίτη αποτέλεσε θρυαλλίδα για βίαιες ταραχές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο 17χρονος.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να περιβάλλουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο», είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

Απαγόρευση των διαδηλώσεων στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τις τοπικές αρχές την ώρα που η κυβέρνηση φέρεται να βάζει στο τραπέζι και τη λύση της κήρυξης της χώρας σε έκτακτη ανάγκη προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία μετά από τέσσερις μέρες εξαιτίας του θανάτου 17χρονου από τα πυρά αστυνομικού.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της χώρας θα εξετάσουν «όλες τις επιλογές» για την αντιμετώπιση των ταραχών κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αργότερα εντός της ημέρας, δήλωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν. Η ίδια δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε προάστιο του Παρισιού:

«Η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η εθνική ενότητα και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αποκατασταθεί η τάξη».

Η αστυνομία προχώρησε σε 667 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού βίαια επεισόδια ξέσπασαν επίσης στη Μασσαλία, τη Λυών, την Πω, την Τουλούζη και τη Λιλ, σε μια τρίτη νύχτα διαδηλώσεων κατά της δολοφονίας την Τρίτη από την αστυνομία ενός 17χρονου αλγερινής και μαροκινής καταγωγής.

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την πιθανότητα κήρυξης της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Μπορν απάντησε: «Δεν θα σας πω τώρα, αλλά εξετάζουμε όλες τις επιλογές, με μία προτεραιότητα: την αποκατάσταση της τάξης σε ολόκληρη τη χώρα».

Τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι ακροδεξιοί πολιτικοί της αντιπολίτευσης την έχουν παροτρύνει να λάβει τέτοια μέτρα, τα οποία θα έδιναν στις τοπικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες να κηρύσσουν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, να απαγορεύουν διαδηλώσεις. Θα ενίσχυε επίσης περαιτέρω την αστυνομία στις προσπάθειες να συγκρατήσει ύποπτους για ταραχές και να κάνει έρευνες σε σπίτια, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δείτε επίσης: Τα αστυνομικά πυρά κατά 17χρονου σπίθα στην μπαρουταποθήκη των banlieues

Στη Μασσαλία αποφασίστηκε σήμερα Παρασκευή να μην πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις ενώ τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας να σταματήσουν από τις 7 μμ τοπική ώρα.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε επίσης ότι όλα τα τραμ και τα λεωφορεία στο Ιλ-ντε-Φρανς, την περιοχή στην οποία εντάσσεται και το Παρίσι, θα αποσυρθούν στις 2100 τοπική ώρα.

⚠ En concertation avec la @prefpolice, tous les trams et bus en Île-de-France seront arrêtés au plus tard à 21h00.

Cette mesure pour la sécurité des agents et des voyageurs, sera reconduite tous les soirs jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous invitons à anticiper vos déplacements.