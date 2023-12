Το επίπεδο κινδύνου στη Γαλλία για τη γρίπη των πτηνών αυξήθηκε από «μέτριο» σε «υψηλό» μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων της νόσου.

Αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Γεωργίας της χώρας, αναγκάζοντας τις πτηνοτροφικές μονάδες να κρατούν τα πτηνά σε εσωτερικούς χώρους για να αναχαιτίσουν την εξάπλωση του εξαιρετικά μεταδοτικού ιού, αναφέρει το Reuters.

