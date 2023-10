«Κόκκινος» συναγερμός στην Ευρώπη

Τουλάχιστον 10 περιφερειακά αεροδρόμια της Γαλλίας εκκενώθηκαν σήμερα έπειτα από «απειλές επιθέσεων» που στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ορισμένα από αυτά επαναλειτουργούν πλέον, αφού ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι απειλές για τοποθέτηση βόμβας έχουν πολλαπλασιαστεί μετά τη δολοφονία, την περασμένη Παρασκευή, ενός καθηγητή από έναν νεαρό ισλαμιστή. Λόγω του αυξημένου κινδύνου νέας επίθεσης η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Κανένα αεροδρόμιο του Παρισιού δεν επηρεάστηκε.

Νωρίς το απόγευμα, τέσσερα αεροδρόμια παρέμεναν ακόμη εκτός λειτουργίας, αυτά της Τουλούζης, του Μποβέ, του Μπορντό και του Πο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol. Σε άλλα αεροδρόμια, όπως αυτά της Λιόν-Μπρον, της Νίκαιας και της Λιλ ξανάρχισαν σταδιακά τα δρομολόγια. Το γραφείο Τύπου του αεροδρομίου της Νίκαιας υποβάθμισε το γεγονός, αναφέροντας ότι σήμανε συναγερμός «λόγω ενός ύποπτου δέματος, κάτι το συνηθισμένο» και πλέον «όλα έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό».

Υπενθυμίζεται ότι και το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώθηκε το μεσημέρι, έπειτα από άλλη μια απειλή για βόμβα, την τρίτη μέσα σε πέντε ημέρες.

Στο αεροδρόμιο Lille-Lesquin, ο συναγερμός τέθηκε σε ισχύ μετά από ανώνυμες απειλές που ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης. Το κτίριο εκκενώθηκε επειγόντως.

Στο Μπρον, ο συναγερμός έχει λήξει. Ο πύργος σηματοδότησης και δύο αεροσκάφη εκκενώθηκαν. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα. Η κυκλοφορία επανήλθε το μεσημέρι.

Το αεροδρόμιο της Νίκαιας δέχθηκε επίσης απειλή, αλλά ο συναγερμός έχει λήξει. Η απειλή αφορούσε εγκαταλελειμμένες αποσκευές στον αεροσταθμό 1, οι οποίες εξουδετερώθηκαν.

Στη λίστα μπήκαν σύμφωνα με το Reuters και τα αεροδρόμια της Ρεν και της Πο.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβες σε μουσεία και μνημεία στη Γαλλία.

Το αεροδρόμιο της Οστάνδης στο Βέλγιο εκκενώθηκε επίσης την Τετάρτη μετά από απειλή για βόμβα, ανακοίνωσε η διεύθυνσή του.



Δεν υπήρχαν επιβάτες στην Οστάνδη, αλλά περίπου 50 υπάλληλοι του αεροδρομίου που έπρεπε να εγκαταλείψουν το κτίριο προληπτικά. Αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο πραγματοποιείται διεξοδικός έλεγχος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν την κατάσταση.

Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα: η αστυνομία ερευνά το κτίριο της Οστάνδης με έναν σκύλο. Στο μεταξύ, ζητήθηκε από όλους να φύγουν από το κτίριο. Μια προειδοποίηση βόμβας σημειώθηκε επίσης στο αεροδρόμιο του Rijsel.

"The police are now searching the building of the #Oostende #airport with a dog. In the meantime, everyone was asked to leave the building. So it would really be a bomb warning. A #bomb warning also occurred at the airport of Rijsel." #Belgium #StaySafe