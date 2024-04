Γαλλία: Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε να ανατιναχτεί στο ιρανικό προξενείο στο Παρίσι

Λήξη συναγερμού στο ιρανικό προξενείο του Παρισιού, καθώς σύμφωνα με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM TV, λίγο μετά τις 15:45 ώρα Ελλάδος την Παρασκευή (19/04), αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα ο οποίος λίγο νωρίτερα απειλούσε να ανατιναχτεί.



Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες του Reuters, κατά τον έλεγχο που του έκαναν οι αστυνομικοί, δεν εντόπισαν επάνω του εκρηκτικά ή εύφλεκτες ύλες.

Θυμίζεται ότι νωρίτερα, η γαλλική αστυνομία είχε αποκλείσει το ιρανικό προξενείο στο Παρίσι όπου ένας άνδρας απειλούσε να ανατιναχτεί, μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1 στο X.

Σύμφωνα με το Reuters, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Δεν έχει γίνει σαφές τι ζητάει ο άνδρας, αλλά το συμβάν πιθανότατα συνδέεται με τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

🚨#BREAKING: Iranian Embassy in Paris: A man equipped with an explosive belt allegedly entered the building pic.twitter.com/OgJ2EArQWr