G7: Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέτρα για τα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 δήλωσαν το Σάββατο ότι είναι έτοιμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και επανέλαβαν τη σημασία της διασφάλισης των θαλάσσιων διαδρομών, μεταξύ άλλων και στο Στενό του Ορμούζ.

«Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στους εταίρους μας στην περιοχή ενόψει των αδικαιολόγητων επιθέσεων του Ιράν και των αντιπροσώπων τoυ», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση οι υπουργοί του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ο ανώτατος διπλωμάτης της ΕΕ.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις απερίσκεπτες επιθέσεις του καθεστώτος εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών», ανέφεραν.