Φρουροί της επανάστασης: Πυραυλική επίθεση στη βάση αλ-Χαρίρ του Ιράκ (vid)

Οι επαναστατικοί φρουροί του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε «κέντρα κατασκοπείας και συγκεντρώσεις αντιιρανικών τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Video circulating online reported as IRGC attack on Erbil, Northern Iraq.



Tasnim News Agency, an Iranian media tied to Iran's IRGC, claims that the missiles striked a Mossad Outpost in Erbil, close to the US Embassy in Iraq's Kurdistan and the US-led Coalition Headquarters! pic.twitter.com/fmBwKSwkJD