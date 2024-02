Formula 1: Ο Λιούις Χάμιλτον αφήνει τη Mercedes για τη Ferrari

Η μεγάλη «μεταγραφή» στη Formula 1 είναι πλέον γεγονός, με τη Ferrari να «ενεργοποιεί» τη «βόμβα» με τον Λιούις Χάμιλτον. Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Mercedes Benz για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση απ’ τη «scuderia» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάμιλτον από το 2025.

Team Statement Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

Πρώτη η γερμανική ομάδα, με ένα σύντομο tweet το βράδυ της Πέμπτης (1/2) ανακοίνωσε τη λήξη του συμβολαίου της με τον Βρετανό πιλότο, στα τέλη της σεζόν του 2024. «Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024.

Ο Λιούις Χάμιλτον ενεργοποίησε την δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι», αναφέρεται στην λιτή ανακοίνωση της Mercedes Benz που βλέπει τον Βρετανό να αποχωρεί απ’ το τιμόνι της μετά από 11 χρόνια και 6 τίτλους παγκόσμιου πρωταθλητή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Most wins, pole positions and podium finishes in F1 history. The partnership between Mercedes-Benz and @LewisHamilton has been like no other. Here’s to 24 races together in 2024 to sign off an unforgettable relationship. pic.twitter.com/5tfXeW31Az