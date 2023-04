Φον ντερ Λάιεν: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να λογοδοτήσει ο Πούτιν

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έκανε αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ειδικού δικαστηρίου για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σημειώνοντας πως θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για να λογοδοτήσει «για τα επιθετικά εγκλήματα».

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο Πούτιν μπορεί να λογοδοτήσει για τα επιθετικά εγκλήματα. Για το σκοπό αυτό, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου, αν χρειαστεί. Θέλουμε δικαιοσύνη για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.

We will continue to support efforts to make sure that Putin can be held accountable for the crime of aggression.



To that end, we continue to support the creation of a dedicated tribunal, if that’s what it takes.



