Φον ντερ Λάιεν προς ΗΠΑ: Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις στους δασμούς, αλλά και για αντίποινα

Με επίκεντρο τους δασμούς των ΗΠΑ, μίλησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της υποδοχής του Νορβηγού πρωθυπουργού Γιούνας Γκαρ Στέρ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες και ενόψει της συνέντευξης Τύπου που θα ακολουθήσει τη συνεδρίαση των υπουργών.

Συγκεκριμένα, η φον ντερ Λάιεν τόνισε πως τα αμερικανικά μέτρα «συνεπάγονται τεράστιο κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών», υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη «παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

«Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία. Γι’ αυτό και την κρατάμε στο τραπέζι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ είναι «εξίσου προετοιμασμένη να απαντήσει με αντίμετρα και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της ιδιαίτερα απέναντι στις έμμεσες συνέπειες των εμπορικών εκτροπών» που προκύπτουν από τα αμερικανικά μέτρα».

Όπως δήλωσε, βρίσκεται ήδη σε επαφή με βασικούς βιομηχανικούς φορείς εντός της Ένωσης για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, ενώ επανέλαβε την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει την εσωτερική της αγορά, εξαλείφοντας τα εναπομείναντα εμπόδια που επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα σε περιόδους εμπορικών αναταραχών.

Moody's: Από τους δασμούς Τραμπ θα πληγούν περισσότερο έξι ευρωπαϊκές χώρες

Οι ευρωπαϊκές χώρες που θα πληγούν περισσότερο από την αύξηση των αμερικανικών δασμών θα είναι η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Αυστρία, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στο ποσοστό που οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν για την οικονομία κάθε χώρας.

«Οι επιπτώσεις των νέων δασμών» που ανακοινώθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «ποικίλλουν σημαντικά σε συνάρτηση με τους τομείς», προειδοποιεί ο Moody's. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι τομείς των μηχανημάτων και των αλκοολούχων ποτών «θα πληγούν περισσότερο, διότι άνω του ενός πέμπτου των εξαγωγών των προϊόντων αυτών προορίζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες», εξηγεί σε σημείωμά του ο οίκος.

«Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθορίσει τη συνολική επίπτωση επί των οικονομιών», διευκρινίζει ο Moody's, ανάλογα με το αν θα επιβάλει και άλλους δασμούς ή όχι.

Η ΕΕ θα δοκιμάσει να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον τη μείωση των αναγγελθέντων δασμών. Είναι όμως πιθανόν και να απαντήσει με επιβολή δασμών στις αμερικανικές εισαγωγές.

Διαβουλεύσεις φον ντερ Λάιεν με εκπροσώπους βιομηχανίας Χάλυβα: Ανησυχίες για τις επιπτώσεις των δασμών

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε συνάντηση τη Δευτέρα (07/04) με εκπροσώπους της βιομηχανίας χάλυβα και μετάλλων ώστε να συζητήσει τις επιπτώσεις σχετικά με τους των δασμούς που επέβαλλαν οι ΗΠΑ.

«Μίλησα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα και μετάλλου για να κατανοήσω την προοπτική της επίδρασης των αμερικανικών δασμών. Αυτό θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά τους - τα συμφέροντά μας - είναι καλά προστατευμένα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς θα είναι αποτελεσματικότερη η απάντηση της ΕΕ στα μέτρα των ΗΠΑ. Οι εκπρόσωποι του κλάδου χαιρέτησαν το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Χάλυβα και τα Μέταλλα και τη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία και ζήτησαν την ταχεία εφαρμογή τους.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για τις ευρύτερες επιπτώσεις των δασμών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στα παράγωγα και του σοβαρού κινδύνου εκτροπής του εμπορίου. Τόνισαν, επίσης, την επείγουσα ανάγκη για την ΕΕ να προτείνει νέα μέτρα εμπορικής άμυνας για τον χάλυβα - πέρα από τις υπάρχουσες διασφαλίσεις, οι οποίες πρόκειται να λήξουν τον Ιούνιο του 2026 - συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της πιθανής εκτροπής των εξαγωγών από άλλες μεγάλες χώρες παραγωγής χάλυβα στην αγορά της ΕΕ.

Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή διοργανώνει συναντήσεις με τους βιομηχανικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, τον χάλυβα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, για να αξιολογήσει τις συνέπειες και τους τρόπους πιθανής βοήθειας.