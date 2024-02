Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να ξοδεύει περισσότερα, να ξοδεύει καλύτερα, να ξοδεύει ευρωπαϊκά

Στον τρόπο που πρέπει να ενεργεί η ΕΕ αλλά και στα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια της ΕΕ εστίασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Η Ευρώπη πρέπει να ξοδεύει περισσότερα, να ξοδεύει καλύτερα, να ξοδεύει ευρωπαϊκά», τόνισε, προσθέτοντας ότι τις προσεχείς εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσεις για την πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι στην άμυνα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και έκανε λόγο για «μοχλό της καινοτομίας», ενώ επανέλαβε ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργίας χαρτοφυλακίου επιτρόπου Άμυνας στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό ξεκινά με την επείγουσα ανάγκη για ανοικοδόμηση, αναπλήρωση και εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων των κρατών-μελών», σημειώνοντας την ανάγκη για μεγάλη ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής δυναμικότητας τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Τα δυο τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έδειξε και απέδειξε ότι θα στηρίξει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί. Και έχουμε δείξει και αποδείξει επίσης ότι η πιο κυρίαρχη Ευρώπη δεν είναι απλώς ευχολόγιο. Η ευρωπαϊκή κυριαρχία θα ενισχύσει τις εταιρικές μας σχέσεις» συμπλήρωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το ότι σύντομα η Σουηδία θα ενταχθεί στο NATO.

Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε παράλληλα και για την ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» για την αντιμετώπιση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

It is time for Europe to step up.



To defend our interests and values ourselves.



To reduce our dependencies in energy, key technologies and defence.



We need to start working on the future of our security architecture, encompassing all these dimensions ↓ https://t.co/8sZumbdB4t