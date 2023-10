Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε ανθρωπιστική βοήθεια 5,2 εκατομμυρίων ευρώ για την Αρμενία μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

« Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Αρμενίας στην παροχή βοήθειας για τους εκτοπισμένους, είπα στον Νικόλ Πασινιάν στο τηλέφωνο», σημείωσε η πρόεδρος της Επιτροπής με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Προσέθεσε, ότι η ΕΕ ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και κινητοποιήσαμε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ. O Επίτροπος Γιάνες Λέναρσιτς θα ταξιδέψει για να εκτιμήσει περαιτέρω ανάγκες την Παρασκευή».

The EU stands with Armenia in assisting displaced people, I told @NikolPashinyan on the phone.



We have activated the Civil Protection Mechanism and mobilised humanitarian aid worth €5.2 million.



Commissioner @JanezLenarcic will travel to assess further needs on Friday.