Φον ντερ Λάιεν: 800 δισ. ευρώ για αμυντικές δαπάνες και ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής

Τα πέντε κύρια σημεία του σχεδίου Rearm Europe Plan, που στοχεύει στην ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το πρωί της Τρίτης.

Αναφερόμενη σε επιστολή που απέστειλε στους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τη δυνατότητα κινητοποίησης έως 800 δισ. ευρώ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς και την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Η τελευταία επιτρέπει στα ευρωπαϊκά κράτη να επενδύουν στην άμυνα χωρίς να τίθενται υπό τον κίνδυνο ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

