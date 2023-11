Φον ντε Λάιεν: Σοκαρισμένη από τη βίαιη επίθεση στο Δουβλίνο

Το σοκ από τη βίαιη επίθεση κατά πολιτών στο Δουβλίνο εξέφρασε σε ανάρτησή της στο «Χ», πρώην Twitter και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, σημειώνοντας ότι η σκέψη της είναι με «τα θύματα, τις οικογένειές τους και το λαό της Ιρλανδίας».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Σοκαρισμένη από τη βίαιη επίθεση που τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους στο Δουβλίνο, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ευγνώμονες στους πρώτους που ανταποκρίθηκαν και περιέθαλψαν τα θύματα και στους ανθρώπους που επενέβησαν στη σκηνή.

Απόψε οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και το λαό της Ιρλανδίας».

Shocked by the brutal attack that injured several people in Dublin, including children.



Grateful to first responders who tended to the victims and to the people who intervened on the scene.



Tonight my thoughts are with the victims, their families, and the people of Ireland.