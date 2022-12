Φιλιππίνες: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από πλημμύρες - Περίπου 20 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται στις Φιλιππίνες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στις νότιες επαρχίες, αναφέρουν οι αρχές των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Reuters.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα σωστικά συνεργεία να βοηθούν τους κατοίκους να βγουν από τα νερά της πλημμύρας που προκλήθηκαν από μέτριες έως έντονες βροχοπτώσεις δύο ημερών στις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες.

Στο τελευταίο της δελτίο, η εθνική υπηρεσία καταστροφών ανέφερε οκτώ θύματα, πέντε εκ των οποίων πέθαναν από πνιγμό.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, τη Δευτέρα σχεδόν 46.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγια σε κέντρα εκκένωσης.

Flash floods hit Misasmis Oriental on Christmas.



The PH Red Cross was able to rescue 176 individuals after deploying water search and rescue teams in Gingoog City.



📹 @philredcross pic.twitter.com/NIpW1gmshd