Φιλιππίνες: Στους 13 οι νεκροί από τις χριστουγεννιάτικες πλημμύρες

Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των νεκρών τις Φιλιππίνες από τις χριστουγεννιάτικες πλημμύρες ενώ συνεχίζονται ακόμη οι έρευνες για άλλους 23 ανθρώπους που αγνοούνται καθώς τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν. Οι περισσότεροι θάνατοι προήλθαν από πνιγμό λόγω των πλημμύρων που προέκυψαν μετά από δύο ημέρες βροχοπτώσεων. Λόγω των βροχοπτώσεων, περίπου 46.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να πάνε σε καταφύγια, αναφέρει η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Υλικό που έχει αναρτηθεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει μέλη του λιμενικού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να ψάχνουν μέσα στα νερά η στάθμη των οποίων φθάνει έως τη μέση τους, και να μεταφέρουν πληγέντες στην πλάτη. Αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν διότι υπερχείλισαν ποταμοί.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ η ζημιά στις καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες αποτιμάται ακόμη, δήλωσε ο Καρμελίτο Εράι, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην πόλη Κλαρίν, στην επαρχία Δυτική Μισάμις, στον ραδιοφωνικό σταθμό DZBB.

Flash floods hit Misasmis Oriental on Christmas.



The PH Red Cross was able to rescue 176 individuals after deploying water search and rescue teams in Gingoog City. https://t.co/sDo55hP4UB



📹 @philredcross pic.twitter.com/NIpW1gmshd