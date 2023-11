Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 6.9 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η ίδια πηγή, ενώ το Pacific Tsunami Warning Center επεσήμανε ότι δεν αναμένεται να προκληθεί τσουνάμι.

Στο μεταξύ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS) επεσήμανε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών, με τις τοπικες αρχές των Φιλιππίνων να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:14 ώρα Ελλάδας στα ανοικτά της επαρχίας Σαρανγκάρι, του νησιού Μιντανάο, και, με βάση το USGS, είχε εστιακό βάθος 78 χιλιόμετρα.

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#lindol) M7.0 occurred 27 km S of #Glan (#Philippines) 11 min ago (local time 16:14:12). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/d2RIWvT1YY