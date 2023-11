Φιλιππίνες: Ένας νεκρός από τον σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ

Οι αρχές στις Φιλιππίνες ανακοίνωσαν ότι εξαιτίας του σεισμού μεγέθους 6,7 Ρίχτερ στα νότια της χώρας ένα άτομο έχασε τη ζωή του, δεκάδες είναι οι τραυματίες, ενώ κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού Μιντανάο σε βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο Angel Dugaduga, ένας αξιωματούχος αντιμετώπισης καταστροφών στην παραλιακή πόλη Γκλαν κοντά στο επίκεντρο, είπε ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλοι 18 τραυματίστηκαν με βάση τον αρχικό απολογισμό.

Ένα δημόσιο κτίριο και το γυμναστήριο της πόλης υπέστησαν επίσης ζημιές από τον σεισμό και η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί από τον σεισμό, πρόσθεσε ο Dugaduga.

