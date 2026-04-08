Προειδοποίηση για αυξημένο επίπεδο απειλής από την ιρανική κυβέρνηση προς στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσε το FBI τον περασμένο μήνα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν δημοσίως να υποβαθμίζει την πιθανότητα επίθεσης στο αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με έκθεση που εξέτασε το Reuters.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η ιρανική κυβέρνηση «αποτελεί διαρκή απειλή» για στρατιωτικό και κυβερνητικό προσωπικό των ΗΠΑ, δημόσια κτίρια, καθώς και για εβραϊκούς και ισραηλινούς θεσμούς και Ιρανούς αντιφρονούντες που βρίσκονται στη χώρα. Ωστόσο, τόσο το FBI όσο και το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας (NCTC) δεν έχουν εντοπίσει ενδείξεις γενικευμένης απειλής κατά του ευρύτερου πληθυσμού.

Στο έγγραφο του FBI γίνεται λόγος για «πιθανότητα αυξημένων φυσικών απειλών» κατά στόχων στις ΗΠΑ από την ιρανική κυβέρνηση μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι βίαιοι εξτρεμιστές, διαφορετικών ιδεολογικών κατευθύνσεων – συμπεριλαμβανομένων όσων αντιτίθενται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ – ενδέχεται να αξιοποιήσουν τη συγκυρία ως πρόσχημα για επιθέσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να απαγάγουν ή και να δολοφονήσουν Αμερικανούς πολίτες. Αν και τα περισσότερα σχέδια εντός των ΗΠΑ περιλάμβαναν τη χρήση πυροβόλων όπλων, έχουν καταγραφεί και άλλες μέθοδοι, όπως επιθέσεις με μαχαίρι, εμβολισμοί με οχήματα, βομβιστικές ενέργειες, δηλητηριάσεις, στραγγαλισμοί, ασφυξία και εμπρησμοί.

Η Τεχεράνη φέρεται να προτιμά τη χρήση ατόμων που διαθέτουν ήδη νόμιμο καθεστώς ή πρόσβαση στις ΗΠΑ. Επιπλέον, κατά το FBI, έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωντανές μεταδόσεις και εφαρμογές χαρτογράφησης για την επιλογή στόχων και την αξιολόγηση μέτρων ασφαλείας, ενώ έχουν καταγραφεί και πρακτικές κυβερνοεπιθέσεων, όπως αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων phishing.

Παράλληλα, αναφέρονται περιπτώσεις προσέλκυσης πιθανών θυμάτων σε τρίτες χώρες, γεωγραφικά εγγύτερες στο Ιράν, με πιθανό στόχο την απαγωγή και ενδεχόμενη εκτέλεσή τους.

Η έκθεση καλεί τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή και να διαβιβάζουν άμεσα οποιαδήποτε ανησυχητική πληροφορία στις ομοσπονδιακές αρχές.

