Facekinis και μανίκια: Ανθούν οι πωλήσεις μέσων αντηλιακής προστασίας στην Κίνα λόγω καύσωνα

Καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν το ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου σε πολλές πόλεις της Κίνας, το πώς να προστατεύει κανείς το δέρμα του από τον ήλιο και να παραμένει δροσερός έχει γίνει ένα «καυτό» θέμα συζήτησης στη χώρα.

Αξεσουάρ όπως καπέλα που διαθέτουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) μέχρι καλύμματα γνωστά ως «facekinis» που κρύβουν το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου εκτός από τα μάτια, πωλούνται - κυρίως σε γυναίκες που αναζητούν προστασία από την κορυφή ως τα νύχια.

Η τάση αυτή έχει οδηγήσει σε έκρηξη των τοπικών εμπορικών σημάτων που επικεντρώνονται σε προϊόντα προστασίας από τον ήλιο, όπως τα Bananain, Beneunder και OhSunny.

How do you avoid #sunburn ? A resident of Shenyang, in North China's Liaoning province, chose to wear a "facekini" in a bid to avoid damage from the sun. #China #heatwave pic.twitter.com/O1pl2YlJDs

Άλλες μεγαλύτερες μάρκες, όπως η Anta, η Uniqlo, η Lululemon και η Decathalon έχουν επίσης προσθέσει ρούχα, όπως καπέλα και μπουφάν με προστασία UV, στην τοπική γκάμα προϊόντων τους.

Τα στοιχεία της China Insights Consultancy με έδρα τη Σαγκάη δείχνουν ότι η αγορά ενδυμάτων αντηλιακής προστασίας της Κίνας θα αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 9,4% από το 2021 έως το 2026, με το μέγεθος της αγοράς να φτάνει τα 95,8 δισεκατομμύρια γιουάν (13,24 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2026.

"Ανησυχούμε μήπως καούμε από τον ήλιο και μαυρίσουμε, γι' αυτό είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι", δήλωσε μια 34χρονη ιδιοκτήτρια επιχείρησης που έδωσε το επώνυμό της ως Χονγκ, αναφερόμενη στη στολή της που αποτελείται από καπέλο και μανίκια για τα χέρια, καθώς επισκέφθηκε την Πέμπτη την τουριστική περιοχή Qianmen στο κέντρο του Πεκίνου.

Πολλές καταναλώτριες στην ανατολική Ασία προτιμούν το ανοιχτόχρωμο δέρμα και τα προϊόντα προστασίας από τον ήλιο είναι επίσης δημοφιλή σε γειτονικές χώρες όπως η Νότια Κορέα. Οι αναλυτές λένε ότι η τάση έχει απογειωθεί πραγματικά στην Κίνα φέτος.

Στοιχεία από την πλατφόρμα αγορών Tmall του ομίλου Alibaba έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια του φετινού φεστιβάλ αγορών 618 που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, οι πωλήσεις των ενδυμάτων αντηλιακής προστασίας "νέας γενιάς" αυξήθηκαν κατά 180% σε ετήσια βάση, με τον αριθμό των τεμαχίων εξοπλισμού αντηλιακής προστασίας που αγοράστηκαν ανά καταναλωτή να είναι δύο έως τρεις φορές υψηλότερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Οι "αντηλιακές μάσκες ρουζ" είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφιλείς, σύμφωνα με την Tmall. Το κάτω μισό της μάσκας είναι λευκό με ροζ χρώμα στο πάνω μέρος, έτσι ώστε να φαίνεται από μακριά ότι η κάτοχός της έχει μακιγιαριστεί.

Like the original, the new facekini is being marketed as a way to protect wearers from damaging sunlight and ultraviolet rays. #Business #GlobalWarming #Society #China #ChinaDailyhttps://t.co/F06KVVbj2V pic.twitter.com/CZE5jPMd3t