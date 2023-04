Ευχές Μπάιντεν για το Πάσχα: Χαιρόμαστε μαζί σας για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού

Τις ευχές του για το Πάσχα των Ορθοδόξων έστειλε με μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Όπως τονίζει, ο ίδιος και η σύζυγός του, Τζιλ, αισθάνονται χαρά «για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τον θρίαμβο του φωτός επί του σκότους».

Παράλληλα, αναφερόμενος στους Ορθόδοξους Χριστιανούς επισημαίνει ότι «κατά τη διάρκεια αυτής της ιερής περιόδου και των επόμενων ετών, προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να οικοδομήσουμε έναν πιο δίκαιο και συμπονετικό κόσμο για όλα τα παιδιά του Θεού».

Tο μήνυμα του Τζο Μπάιντεν

«Η Τζιλ και εγώ στέλνουμε θερμές ευχές σε όλους εκείνους στην Ορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα που γιορτάζουν το Πάσχα και χαιρόμαστε μαζί σας για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τον θρίαμβο του φωτός επί του σκότους.

Σήμερα, καθώς προσευχόμαστε για όλους εκείνους που υποφέρουν από τον πόλεμο και τις διώξεις, ευχαριστούμε επίσης για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δένουν τις πληγές των τραυματιών και εργάζονται για την προστασία της αξιοπρέπειας όλων, υποδεχόμενοι τους πρόσφυγες και υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι μαζί, ας δεσμευτούμε εκ νέου σε αυτό το έργο και στη σφυρηλάτηση ενός καλύτερου μέλλοντος – ενός μέλλοντος όπου θα υπάρχει ασφάλεια, ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συνεχίζουν να ενισχύουν τις κοινότητες σε όλη τη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο – από την προώθηση της κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών, μέχρι την υπεράσπιση της υπεύθυνης διαχείρισης του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση των άλλων με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Κατά τη διάρκεια αυτής της ιερής περιόδου και των επόμενων ετών, προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να οικοδομήσουμε έναν πιο δίκαιο και συμπονετικό κόσμο για όλα τα παιδιά του Θεού».

Today, Jill and I send warm wishes to all our friends in the Orthodox Christian community observing Easter.



May the peace of Christ be with you now and always.