Πλήγμα των Χούθι σε ελληνόκτητο πλοίο

Εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας ξεκίνησαν την Τετάρτη αποστολή για την ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος του ελληνικού πλοίου Eternity C, το οποίο χτυπήθηκε από τους Χούθι ανοικτά της Υεμένης πριν από δύο ημέρες, σύμφωνα με πηγές κοντά στην αποστολή που μίλησαν στο Reuters.

🚨 BREAKING: Houthi rebels sink Greek-owned Magic Seas in Red Sea, release drone video showing RPG attack & explosives. Crew of 22 rescued. Today, they hit another Greek ship, Eternity C, killing 4 seafarers. Red Sea trade in chaos—how long will this threat to global shipping… pic.twitter.com/I5ywFjLJZc