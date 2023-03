Ερντογάν: Υπέγραψε την απόφαση για εκλογές στις 14 Μαΐου

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν όρισε επίσημα τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία για τις 14 Μαΐου, ένα μήνα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, υπογράφοντας την απόφαση σε μια τελετή που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση την Παρασκευή.

«Το έθνος μας θα προσέλθει στις κάλπες για να εκλέξει τον πρόεδρο και τους βουλευτές του στις 14 Μαΐου», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του μετά την υπογραφή της εκλογικής απόφασης.

"With the authority given by Article 116 of our constitution, I signed the decree for renewing the elections on May 14, which were scheduled to be held on June 18, 2023."