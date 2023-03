Τουρκία: Σε λειτουργία το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου από τις 27 Απριλίου

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι «στις 27 Απριλίου ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Ακούγιου θα λάβει επίσημα το καθεστώς της πυρηνικής εγκατάστασης αφού φορτωθεί με καύσιμα».

#URGENT Türkiye to officially grant nuclear facility status after loading fuel to its Akkuyu power plant on April 27, President Erdogan announces