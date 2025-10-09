Ερντογάν: Πολύ χαρούμενος για την εκεχειρία - Θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας

Την ικανοποίησή του για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Ταγίπ Ερντογάν σημειώνοντας πως «συνέβαλε και η Τουρκία», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Ως Τουρκία, θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2025

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Είμαι πολύ χαρούμενος που οι συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, οδήγησαν σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στις αδελφικές χώρες του Κατάρ και της Αιγύπτου, οι οποίες παρείχαν σημαντική υποστήριξη για την επίτευξη της συμφωνίας, και πάνω απ' όλα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός.

Ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και με ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.

Με την ευκαιρία αυτή, εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου στους παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μου, οι οποίοι έχουν υποστεί απερίγραπτα δεινά για δύο χρόνια, αγωνιζόμενοι για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους υπό απάνθρωπες συνθήκες, οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά παραμένουν ακλόνητοι στην αξιοπρέπειά τους παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν βιώσει.

Είθε ο Θεός να είναι ο βοηθός και ο υποστηρικτής των Παλαιστινίων αδελφών και αδελφών μας. Είθε ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους χαρίσει τον παράδεισο.