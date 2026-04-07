Ερντογάν: Όσοι ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ, πρέπει να εμποδιστούν από τον κόσμο

«Αυτοί που σήμερα ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ, πρέπει να εμποδιστούν από τον κόσμο» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Από την πρώτη ημέρα του πολέμου που επηρέασε το Ιράν και τις χώρες του Κόλπου, ως Τουρκία κάναμε αυτό που πρέπει ως δίκαιο της αδελφοσύνης μας. Είπαμε ποιο είναι ορθό, δεν διστάσαμε και προειδοποιήσαμε πως ο πόλεμος μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες.

Στην 38η ημέρα των συγκρούσεων εξακολουθούμε να έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Ο Χίτλερ ήταν ο τελευταίος που είχε πέσει θύμα των παθών του και προκάλεσε μεγάλους πόνους στον εαυτό του, στον λαό του και σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα αυτοί που ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ, παίζουν τον ίδιο τον ρόλο του Χίτλερ, όχι μόνο σε όλο τον κόσμο, αλλά και στους ίδιους τους δικούς του πολίτες. Εχει έρθει η στιγμή έτσι ώστε ο πλανήτης να βάλει τέλος στην πορεία αυτή».