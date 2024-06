O Νόαμ Τσόμσκι, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, είναι ζωντανός, με τη γυναίκα του να διαψεύδει την είδηση του θανάτου του.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 22:00 (ώρα Ελλάδος) κυκλοφόρησε στα social media πως ο 95χρονος γλωσσολόγος και φιλόσοφος έφυγε από τη ζωή, αν και και κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Οι αναφορές ότι ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε είναι “ψεύτικες”, μου λέει η σύζυγός του Βαλέρια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο Chris Looft, δημοσιογράφος του ABC. «Είναι καλά» φέρεται να είπε στον ίδιο η Βαλέρια Τσόμσκι.

Reports Noam Chomsky has died are "FAKE," his wife Valeria tells me.



"He is well"