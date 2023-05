Επίθεση στην τουρκική πρεσβεία στη Νέα Υόρκη - Άμεσο εντοπισμό των δραστών απαιτεί ο Τσαβούσογλου

Την «αποτρόπαια επίθεση εναντίον κτιρίου που φιλοξενεί τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη κατήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απαιτώντας από τις ΗΠΑ άμεση διαλεύκανση

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε μια αποτρόπαια επίθεση εναντίον του #TurkishHouse στη Νέα Υόρκη.

Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να εντοπίσουν άμεσα τους δράστες & να παράσχουν την απαραίτητη προστασία για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διπλωματικών μας αποστολών.

Οι σκέψεις μου είναι με τους συναδέλφους μου που εργάζονται ακατάπαυστα στο εξωτερικό για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης αυτής της προεκλογικής περιόδου.», ανέφερε στο σχετικό tweet του.

Today, a heinous attack was carried out against #TurkishHouse in New York.



We expect the US to immediately identify the perpetrators & provide necessary protection to ensure the safety of our diplomatic missions.



My thoughts are with my colleagues working relentlessly abroad…