Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε αεροδρόμιο - Πληροφορίες για τραυματίες

Ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος ανθρώπων, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς, στο περιφερειακό αεροδρόμιο της Κολωνίας/Βόννης στη δυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο άνδρας, ο οποίος οδηγούσε νοικιασμένο αυτοκίνητο, τραυμάτισε «πέντε ή έξι» ανθρώπους στο περιστατικό, δύο από τους οποίους ήταν αστυνομικοί.

Ο ύποπτος συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κολωνίας, ενώ πρόκειται να εισαχθεί σε ψυχιατρικό τμήμα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

