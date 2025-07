Επίθεση ενόπλου στη Νέα Υόρκη: Τρομοκρατημένοι υπάλληλοι έφραξαν με καναπέδες την πόρτα για να σωθούν

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην καρδιά του Μανχάταν, όταν ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη στην Park Avenue και προκάλεσε μακελειό, ανοίγοντας πυρ και σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τρεις πολίτες, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ.



Τρομακτικές φωτογραφίες δείχνουν εργαζόμενους της Blackstone να οχυρώνουν την πόρτα του γραφείου τους με έπιπλα, καθώς ο ένοπλος Σέιν Ταμούρα διέσχιζε το κτήριο στο Midtown όπου στεγάζονται τα κεντρικά της εταιρείας το βράδυ της Δευτέρας.

Εργαζόμενοι φαίνονται να στοιβάζουν δεκάδες γκρι καναπέδες μπροστά από την πόρτα του γραφείου τους στο 345 Park Avenue - όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά του NFL - μέχρι που το «οδόφραγμα» από τα έπιπλα έφτασε ως το ταβάνι, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατούσε τυφέκιο τύπου AR, ένα όπλο ημιαυτόματης λειτουργίας. Φέρεται να ταμπουρώθηκε στον 32ο όροφο του κτηρίου, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι ο Ταμούρα είχε «τεκμηριωμένο ιστορικό ψυχικής υγείας», αλλά τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Εκτός από τα θύματα που σκοτώθηκαν, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, σύμφωνα με το Sky News.

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις είπε ότι τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης έδειχναν τον Ταμούρα να βγαίνει από ένα μαύρο BMW και να περπατά προς το κτίριο κρατώντας ένα τουφέκι M4.

Είπε ότι τα βίντεο έδειχναν τον Ταμούρα να μπαίνει στο λόμπι του κτιρίου, να στρίβει δεξιά και να ανοίγει πυρ εναντίον του αστυνομικού.

