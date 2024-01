Επίσκεψη Μπορέλ στο Λίβανο: Στην ατζέντα η κατάσταση στα σύνορα με το Ισραήλ

Στο Λίβανο μεταβαίνει σήμερα Παρασκευή ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για να συζητήσει την κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και τη σημασία της αποφυγής της περιφερειακής κλιμάκωσης, ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

«(Ο Μπορέλ) θα τονίσει εκ νέου την ανάγκη να προωθηθούν οι διπλωματικές προσπάθειες με τους περιφερειακούς ηγέτες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η επίσκεψη θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Ιανουαρίου.

The European Union condemns in the strongest terms the terrorist attack in the city of Kerman in Iran and expresses its solidarity with the Iranian people.



