CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων του Ιράν

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει περισσότερους από 10.000 στόχους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, καταστρέφοντας τα δύο τρίτα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων παραγωγής του καθεστώτος.

«Πετύχαμε τον 10.000ό ιρανικό στόχο πριν από λίγες ώρες. Αν συνυπολογίσουμε όσα έχουμε καταφέρει με την επιτυχία του ισραηλινού συμμάχου μας, μαζί έχουμε πλήξει χιλιάδες ακόμη στόχους, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι είμαστε ισχυρότεροι μαζί», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Ο Κούπερ υπογραμμίζει ότι τα πλήγματα έχουν «απτά αποτελέσματα».

«Για δεκαετίες, ιρανικά πολεμικά πλοία περιπολούσαν στα περιφερειακά ύδατα, απειλώντας και παρενοχλώντας τη διεθνή ναυτιλία. Αυτή η περίοδος έχει πλέον τελειώσει, καθώς έχουμε καταστρέψει το 92% των μεγαλύτερων σκαφών του Ιρανικού Ναυτικού.

Δεν πλέουν πλέον και, σύμφωνα με την επιχειρησιακή μου εκτίμηση, έχουν χάσει την ικανότητα να προβάλλουν ουσιαστική ναυτική ισχύ και επιρροή στην περιοχή και διεθνώς», σημειώνει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο ρυθμός των επιθέσεων του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει μειωθεί κατά 90% από την έναρξη του πολέμου. «Όχι μόνο έχουμε υποβαθμίσει σημαντικά τις σχετικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά έχουμε επίσης αφαιρέσει από το καθεστώς τη δυνατότητα να τις ανασυγκροτήσει», τονίζει.

«Έχουμε καταστρέψει πάνω από τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων και των ναυπηγείων παραγωγής πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναυτικών συστημάτων του Ιράν — και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», προσθέτει.

«Βρισκόμαστε σε πορεία πλήρους εξάλειψης του ευρύτερου στρατιωτικοβιομηχανικού μηχανισμού του Ιράν», καταλήγει.

