Επιχείρηση «Πύλη του Ουρανού»: Εναέρια μέσα, ψυχολόγοι και γιατροί για την υποδοχή των ομήρων (vid)

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες για την υποδοχή της πρώτης ομάδας των 13 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στις 4 μ.μ. από τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια επιχείρηση που ονομάστηκε «Πύλη του Ουρανού».

Μόλις απελευθερωθούν από τη Γάζα μέσω Αιγύπτου, οι όμηροι θα μεταφερθούν από τις IDF στην αεροπορική βάση Χατσερίμ στο νότιο Ισραήλ για μια πρώτη υποδοχή, όπου θα υποβληθούν σε σύντομο σωματικό και ψυχολογικό έλεγχο.

Ο στρατός έχει προετοιμάσει ψυχολόγους και εμπειρογνώμονες ψυχικής υγείας για να υποδεχθούν τους ομήρους, πολλοί από τους οποίους αναμένεται να είναι παιδιά. Οι ειδικοί θα τους εξηγήσουν τι συνέβη στην κοινότητά τους στις 7 Οκτωβρίου, όταν θεωρήσουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

