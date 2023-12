Επεκτείνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Οι επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα συνεχίζονται κανονικά με Ισραηλινό αξιωματούχο να τονίζει πως έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

Ο διοικητής του σώματος Τεθωρακισμένων του Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα (04/12), ότι οι δικές του και άλλες χερσαίες δυνάμεις είναι «κοντά» στην επίτευξη της αποστολής τους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και πλέον επιχειρούν σε άλλα σημεία της περιοχής.

«Οι στόχοι στο βόρειο τμήμα έχουν σχεδόν επιτευχθεί» δήλωσε ο ταξίαρχος Χισάμ Ιμπραήμ στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού. «Αρχίζουμε να επεκτείνουμε τον χερσαίο ελιγμό σε άλλα τμήματα της Λωρίδας, με έναν στόχο: να ανατρέψουμε την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς.

Footage shows the IDF demolishing Hamas's main courthouse in the Gaza Strip, known as the Justice Palace.https://t.co/MhoaTgrcHa pic.twitter.com/6UAuiLknwf