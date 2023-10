Πυροβολισμοί στην Ταϊλάνδη: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες - Δεκατετράχρονος ο φερόμενος ως δράστης (vid)

Τρεις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες άφησε πίσω η ένοπλη επίθεση σε πολυτελές mall στην Μπανγκόκ, με τον φερόμενο ως δράστη να είναι 14 ετών. Για λίγη ώρα, ο αριθμός των νεκρών είχε ανέβει στους τέσσερις σύμφωνα με το Reuters, όμως από τις αρχές διευκρινίστηκε πως είναι τρεις.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο πολυτελές εμπορικό κέντρο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ταϊλάνδης. Το Τμήμα Ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook ότι συνελήφθη ένας 14χρονος ύποπτος ένοπλος και ανακρίνεται για το περιστατικό στο εμπορικό κέντρο Siam Paragon.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κοινοποίησαν μια εικόνα ενός αστυνομικού να συλλαμβάνει και να περνά χειροπέδες σε ένα άτομο που βρισκόταν μπρούμυτα στο πάτωμα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τον κόσμο που ήταν μέσα στο εμπορικό κέντρο να τρέχει για να βγει έξω ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν τον φερόμενο ως δράστη των πυροβολισμών.

Όσοι δεν πρόλαβαν να βγουν, υπάρχουν αναφορές ότι κρύβονται σε καταστήματα και τουαλέτες, όπως μεταδίδει το BBC.

Επίσης, ο κοντινός σταθμός του μετρό του Σιάμ έχει κλείσει, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το Reuters υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.



Η ένοπλη βία δεν είναι ασυνήθιστη στην Ταϊλάνδη. Ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 22 παιδιά σε έναν παιδικό σταθμό πέρυσι κατά τη διάρκεια επίθεσης με όπλα και μαχαίρια, ενώ το 2020 ένας στρατιώτης πυροβόλησε και σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε ένα αμόκ που κάλυψε τέσσερις τοποθεσίες μέσα και γύρω από την πόλη Νακόν Ρατσασίμα της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης.