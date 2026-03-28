Ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας στους τελωνειακούς σταθμούς

Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2026 η 11η διμερής συνάντηση των Τελωνειακών Αρχών Ελλάδας-Τουρκίας, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας και την επίτευξη του στόχου του διμερούς εμπορίου ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υφυπουργού Εμπορίου της Τουρκίας, Σεζάι Ουτσαρμάκ, και του προέδρου της Ελληνικής Τελωνειακής Διοίκησης, Γεώργιου Πιτσιλή. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα τελωνειακής συνεργασίας και διευκόλυνσης των εμπορικών ροών, στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων στόχων των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η επιτάχυνση των διελεύσεων στα σύνορα, η ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και η αύξηση της χωρητικότητας των τελωνείων, ώστε να υποστηριχθεί ο στόχος για διμερή εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Συμφωνίες για έργα, εφαρμογές και εκπαιδεύσεις

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν συγκεκριμένα έργα και προγράμματα, όπως:

Το έργο «Γέφυρα Φιλίας» στην γραμμή «Ύψαλα-Κήποι».

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού στα τελωνεία Κήπων και Καστανιών.

Η κατάσταση και οι πιλοτικές εφαρμογές για εταιρείες με Καθεστώς Εξουσιοδοτημένου Οικονομικού Φορέα.

Θέματα σχετικά με όρια μεταφορών, όρια καυσίμων και κτηνιατρικούς ελέγχους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εμπορίου, «οι κοινές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν στα προηγούμενα τεχνικά συμβούλια συνέβαλαν ουσιαστικά στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Υπογραφή Κοινής Διακήρυξης και Πρακτικού

Στο περιθώριο της συνάντησης, οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή βούληση για ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας, ενώ υπογράφηκαν: