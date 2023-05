Ενεργοποιήθηκε το ηφαίστειο της Αίτνας - Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνης (pics & vids)

Τέφρα και καπνό άρχισε να εκτοξεύει σήμερα η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, αναγκάζοντας τις αρχές της Σικελίας να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνης, αναφέρουν τα Reuters και AFP.

Etna volcano erupted. A sudden increase in volcanic activity was recorded in the morning, the Italian Catania, the largest city in the east of Sicily, was under a cloud of ash #Italy #Sicily #Etna #volcano #Italia pic.twitter.com/DHShHzdjOC