ΕΕ-Τουρκία: Ξεκινούν τον πρώτο διάλογο υψηλού επιπέδου για το εμπόριο

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επίτροπος Εμπορίου Βάλντις Ντρομπρόβκις και ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ πραγματοποιούν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες τον πρώτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για το εμπόριο.

Pleased to host meeting of EU and Türkiye business associations alongside Trade Minister @omerbolatTR.

Türkiye is a key partner for the EU, especially on trade.



This is a good moment to rekindle 🇪🇺-🇹🇷trade relations, boost our bilateral interaction & build basis for the future.