Ελπιδοφόρος για Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων

«Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι μαζί με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμπερίληψη και ένταξη των αδελφών μας με αυτισμό και για τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους». Την προτροπή αυτή απηύθυνε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται, παγκόσμια, κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον αυτισμό και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ομαλή ένταξη των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνία.

Επιπρόσθετα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής θυμίζει λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι δηλαδή «υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που τα διανέμει».

On #WorldAutismAwarenessDay, we remember the words of the Apostle Paul: “There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them” (1 Cor.12:4). Let us celebrate our brothers+sisters with autism and work towards greater inclusion & support for them+their families.