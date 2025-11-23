Ο γενικός δασμός των Ηνωμένων Πολιτειών ύψους 39% στις εισαγωγές από την Ελβετία θα μπορούσε να μειωθεί στο 15% από τις αρχές Δεκεμβρίου, δήλωσε ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε το Σάββατο από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SRF.

«Στην Ελβετία είμαστε έτοιμοι. Στις ΗΠΑ χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος. Ελπίζω ότι όλα θα είναι έτοιμα έως τις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά πιέζουμε», δήλωσε ο Παρμελέν στο SRF, σύμφωνα με το Investing.

Ο Παρμελέν είχε δηλώσει στην έκδοση της εφημερίδας Aargauer Zeitung της Τρίτης ότι η κυβέρνηση ανέμενε να χρειαστούν 10 έως 12 εργάσιμες ημέρες για να εισαχθούν οι χαμηλότεροι δασμοί στο σύστημα, αλλά δεν θέλησε να δώσει ακριβή ημερομηνία.

Στις 14 Νοεμβρίου, η Ελβετία και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τη μείωση των δασμών στο 15%, περισσότερο από τρεις μήνες μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμό 39%, τον υψηλότερο σε ευρωπαϊκή χώρα.

Ο Παρμελέν δήλωσε στο SRF ότι σύντομα θα ξεκινήσουν λεπτομερείς συζητήσεις, μετά την προκαταρκτική συμφωνία. Πρόσθεσε ότι μπορεί να υπάρξει ευκαιρία για την Ελβετία να ζητήσει περισσότερες εξαιρέσεις πέρα από αυτές που έχει ήδη εξασφαλίσει από τον προτεινόμενο γενικό δασμό του 15%.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορούμε επίσης να ζητήσουμε κάποια πράγματα... Μπορούμε επίσης να πούμε ότι θέλουμε περισσότερες εξαιρέσεις σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε δώσει μπορεί ακόμη να μειωθεί», είπε.