Εκτός ελέγχου μεγάλη δασική πυρκαγιά στην ανατολική Ισπανία (vids)

Επτακόσιοι Ισπανοί πυροσβέστες μάχονται με την πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά της σεζόν, η οποία εξαπλώνεται εκτός ελέγχου 48 ώρες μετά την εκδήλωσή της και έχει προκαλέσει την απομάκρυνση 1.500 ανθρώπων από κοινότητα βόρεια της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία.

Spain: The wildfire in Villanueva de Viver has grown to 5,000 acres in 24 hours. This fire has seen rapid growth. This is a sobering realization as Spain’s wildfire season has just started. #wildfire #fire #spain #españa #villanueva pic.twitter.com/fWt6yQ4ZmC

Η πυρκαγιά κατακαίει εκτάσεις στην περιοχή της Βιλανουέβα ντε Βιβέρ και, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, είναι μία πυρκαγιά υψηλού βαθμού δυσκολίας που συνοδεύεται από αντίξοες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με του καλοκαιριού.

🇪🇸Watch: Hundreds evacuated as forest fire rages in East Spain



The fire had engulfed around 3,000 hectares of land, since it broke out on Thursday, forcing residents into shelters, operated by the Red Cross and other charities. Its cause was not immediately clear.#Spain #fire pic.twitter.com/eGZk5M8ZCO