Έκτακτα μέτρα στις χώρες του Κόλπου ενόψει της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ στο Ιράν

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται χώρες του Κόλπου όσο πλησιάζει η λήξη του τελεσιγράφου που έχει απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας με πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Συγκεκριμένα, το Κουβέιτ κάλεσε τους κατοίκους της χώρας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απειλεί να καταστρέψει τις βασικές υποδομές του Ιράν.

«Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες και τους (αλλοδαπούς) κατοίκους ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν να βγουν έξω, παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 7 Απριλίου, μέχρι τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 8 Απριλίου» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο σημειώνει ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται «για προληπτικούς λόγους».

Tην ίδια ώρα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνουν όλα τα καταστήματα της χώρας από τα μεσάνυχτα έως τις 6 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Παράλληλα, η λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού του Μπαχρέιν θα ανασταλεί προσωρινά «από την αρχή της ημέρας», την Τετάρτη, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί να καταστρέψει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν.

Η APM Terminals Bahrain, η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι Χαλίφα Μπιν Σαλμάν, ανέφερε ότι «προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες και, ως εκ τούτου, έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της κατά τις τελευταίες εβδομάδες όποτε κρίθηκε απαραίτητο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αλ Μανάμα έδωσε εντολή σε όλους τους Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους στο Μπαχρέιν να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο.

«Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς στο Μπαχρέιν να πράξουν το ίδιο μέχρι νεωτέρας», πρόσθεσε η πρεσβεία.

«Στον βαθμό που είναι δυνατόν, παραμείνετε σε ασφαλή κτιριακή εγκατάσταση και μείνετε μακριά από τα παράθυρα».