Έκρηξη αυτοκινήτου στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης

Πανικός επικράτησε για ακόμη μια νύχτα στην Κωνσταντινούπολη ξυπνώντας μνημες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα το Σαββατοκύριακο, καθώς αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη.

Συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο εξερράγη στη συνοικία Φατίχ, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι φλόγες, που τύλιξαν το αυτοκίνητο, επεκτάθηκαν σε 4 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή τραυματίες, όμως επικράτησε προς στιγμή πανικός.

A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0