Έκρηξη αγωγού στη Ρωσία διακόπτει τη μεταφορά καυσίμων στο Αζόφ

Έκρηξη αγωγού στη Ρωσία το Σάββατο, διέκοψε την παροχή καυσίμων σε δεξαμενόπλοια στο λιμάνι του Αζόφ - που βρίσκεται στον ποταμό Ντον, κοντά στην Αζοφική Θάλασσα, ανέφερε η Ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (HUR).

Η HUR τόνισε ότι η φόρτωση καυσίμων «έχει ανασταλεί επ' αόριστον».

Η έκρηξη του αγωγού στην περιοχή του Ροστόφ σημειώθηκε τη νύχτα από Παρασκευή προς Σάββατο, όπως αναφέρει η HUR σε δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα της.

Ο αγωγός χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή του θαλάσσιου λιμένα.

