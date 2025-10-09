Ισραήλ: Κατάπαυση πυρός εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου - Το χρονοδιάγραμμα

Την υπογραφή του τελικού προσχεδίου της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την κατάπαυση πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων ανάμεσα σε Ισραήλ - Χαμάς επιβεβαίωσε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν.

Όπως ανέφερε η Σος Μπεντροσιάν, η εκεχειρία θα ξεκινήσει στη Γάζα εντός 24 ωρών μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου - εάν οι υπουργοί συμφωνήσουν με τους όρους της πρώτης φάσης, η οποία εγκρίθηκε στην Αίγυπτο το πρωί.

Να σημειώσουμε ότι αρχικά είχε συμφωνηθεί να εφαρμοστεί η κατάπαυση πυρός αμέσως μετά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Η Μπεντροσιάν ανέφερε ότι στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ακολουθούμενη μία ώρα αργότερα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

«Εντός 24 ωρών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θα ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», επισήμανε.

Ακολούθως, συνέχισε, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αναδιαταχθούν σε μια γραμμή, η οποία θα οδηγήσει τον στρατό στον έλεγχο και την κατοχή περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας και εν συνεχεία θα υπάρχει ένα παράθυρο 72 ωρών για τη Χαμάς να παραδώσει τους υπόλοιπους ομήρους στο Ισραήλ.

Επίσης, διευκρίνισε, ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να απελευθερώσει τον Παλαιστίνιο Μαρουάν Μπαργούτι. «Μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν την απελευθέρωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε έμμεσες συνομιλίες ότι οι 48 όμηροι που κρατούνται από τρομοκράτες στη Γάζα θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ.